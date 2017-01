Tira un buon vento dalle parti del quartier generale di Pandora e lo dimostrano due notizie fresche. La prima è che negli Stati Uniti il servizio di streaming on demand, nel 2016, ha superato YouTube in quanto ad ascolti musicali, raccogliendo il 28% dei totali settimanali, contro il 37% di YouTube. I dati sono il risultato di un'analisi condotta da MusicWatch, sugli ascolti via Pandora (sia quelli free che quelli su abbonamento). Spotify ha invece fatto registrare un 17% di ascolti musicali settimanali globali nel 2016

MusicWatch in un comunicato spiega:

Questi tre servizi leader, insieme, aggregano il 72% delle ore di ascolto di musica in streaming. La media di ascolto settimanale del 2016 è di poco più di 21 ore.

Il rapporto dice anche che Apple Music e Amazon avrebbero un misero 4% - a iHeartRadio va invece un 6%.

Su un altro versante, poi, Pandora ha concluso un'importante partnership con Ticketfly, la compagnia nata per aiutare i fan a vendere fra privati i biglietti dei concerti senza cadere nel tranello dei prezzi gonfiati del secondary ticketing. Questo avviene tramite uno speciale software in cui promoter e locali hanno la facoltà di intervenire e calmierare i prezzi per non farli crescere.