Kanye West, lo scorso novembre 2016, ha bruscamente interrotto il suo tour per promuovere "The Life of Pablo", cancellando tutte le date statunitensi rimanenti e un'eventuale branca europea. Ora, stando a "E! Entertainment", sembra che i tempi siano maturi per riprendere quanto è stato lasciato incompiuto.

Secondo una fonte vicina al rapper, l'idea ora sarebbe di recuperare gli show cancellati negli USA e di procedere poi con una serie di date nel Vecchio Mondo.

La fonte anonima - che sarebbe una persona che lavora allo show della moglie di West, Kim Kardashian - avrebbe detto: