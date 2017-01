I prog rocker canadesi Saga hanno annunciato il loro addio alle scene dopo 40 anni e 21 album pubblicati. La band ufficialmente si scioglierà alla fine del 2017 e a comunicarlo è stato il frontman Michael Sadler tramite Twitter, scrivendo:

Signori e signore, ragazzi e ragazze, quest'anno segna quattro decenni di scrittura, registrazioni e tour come band. Dopo molte discussioni e riflessioni, i miei fratelli ed io abbiamo, a malincuore, deciso che dopo 40 meravigliosi anni insieme il 2017 sarà il capitolo finale dei Saga. E, se si esclude un concerto speciale nel 2018 per Cruise to the Edge, temo che sia finita.

SAGA 4.0 - The Final Chapter - Our Official Message pic.twitter.com/zTxdAJsp9J — Michael A Sadler (@Michael_Sadler) January 19, 2017

I Saga hanno fissato 18 date fra febbraio e agosto del 2017, tutte in Canada e in centro Europa (ma l'Italia è esclusa dal passaggio).