Il campione della racchetta Roger Federer ha diffuso via twitter un video inedito che lo ritrae in compagnia dei colleghi Grigor Dimitrov e Tommy Haas: i tre - accompagnati dal produttore e compositore canadese David Foster, uno dei mostri sacri dell’industria musicale, vincitore di ben 16 premi Grammy - offrono una versione karaoke di "Hard to Say I'm Sorry" dei Chicago, un classicone dalla tonalità molto impegnativa. E infatti il risultato non è proprio esaltante, anche se divertente e preso con filosofia da Federe stesso che ha aggiunto l'hashtag #NOTNSYNC.

Questa la versione originale: