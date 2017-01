Sembra che nella stagione numero 7 di "Game of Thrones" (la fortunata serie tv) potrebbero fare un cameo gli alt rocker inglesi Bastille. Lo riferisce "Watchers on the Wall", secondo cui il gruppo dovrebbe apparire nell'episodio che chiuderà la stagione.

Lo stesso Dan Smith peraltro qualche settimana fa aveva dato un indizio a questo porposito dicendo a "Vogue":

Presto vedremo il set di "Game of Thrones", sarà pazzesco.

La serie ha già ospitato altri musicisti, fra cui Will Champion dei Coldplay, i Sigur Róse gli Of Monsters and Men.