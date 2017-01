C'è una prima volta per tutto. E la tv americana il 19 agosto del 1969 ne sprimentò una che fu uno shock - anche se ora pare una barzelletta. Quel giorno, infatti, qualcuno pronunciò la temuta parolaccia "fuck" per la prima volta in assoluto nel piccolo schermo. A farlo furono Grace Slick e i Jefferson Airplane, ospiti del "Dick Cavett Show".

La parola è contenuta nel testo del brano che i JA eseguirono in studio, ovvero “We Can Be Together”, lato B del singolo "Volunteers" e contenuto nell'omonimo album. Il testo contiene la parola "fuck" (ma anche “motherfucker”), che non è mai stata censurata per via degli accordi che la band aveva con la RCA, obbligata ad accettare ogni desiderio del gruppo, incluso il linguaggio scurrile nei testi.

Fu così che quella sera,in tv, appena dopo una versione di "Chelsea Morning" eseguita da Joni Mitchell, Grace Slick lanciò la sua bomba-f... qui una testiminianza video: