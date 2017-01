Lutto nella scena musicale britannica - e mondiale. E' mancato Mike Kellie, batterista degli Spooky Tooth, ma soprattutto degli Only Ones, la band capitanata da Peter Perrett che ha firmato una serie di album solidissimi all'insegna del punk evoluto (la loro hit più nota fu "Another Girl, Another Planet", che molti ricorderanno). Kellie ha anche lavorato molto come session man, suonando per nomi prestigiosi come George Harrison, Peter Frampton, Marc Bolan, Johnny Thunders e Traffic.

Il batterista è morto lo scorso 18 gennaio all'età di 69 anni. A darne notizia per primo è stato, su Facebook, il collega degli Only Ones John Perry. Al momento non è ancora stata svelata la causa del decesso, ma come scrive Perry, gli era stata diagnosticata una malattia la scorsa estate, anche se lui aveva preferito mantenere uno stretto riserbo sulla faccenda.