Il supergruppo degli Audioslave, nati nel 2001 dall'incontro di Chris Cornell (Soundgarden) con la sezione strumentale dei Rage Against The Machine, non erano più in attività dal 2007 - quando Cornell lasciò la band.

Nella sera del 20 gennaio 2017, però come annunciato la band è tornata insieme per esibirsi al Teragram Ballroom di Los Angeles nell'ambito di un evento anti-Trump organizzato dai Prophets of Rage. Gli Audioslave hanno suonato tre brani: "Cochise", "Like A Stone" e "Show Me How To Live".

Ecco una testimonianza video: