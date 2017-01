Roger Waters, ex bassista dei Pink Floyd, nel primo giorno di mandato del neopresidente USA Donald Trump, non ha mancato di esprimere senza mezzi termini il proprio dissenso. Il musicista, infatti, ha condiviso su Facebook un video live di "Pigs (Three Different Ones)", tratto dalla sua performance a Città del Messico - al Mexico Foro Sol - dello scorso settembre 2016. In quell'occasione Waters criticò duramente Trump per aver chiamato "stupratori" i messicani e aver minacciato di erigere un muro per evitare che questi oltrepassassero il confine con gli Stati Uniti. Durante il pezzo, tramite immagini e parti del testo, viene attaccato duramente Trump.

