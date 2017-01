Dopo un lungo periodo di silenzio i Dashboard Confessional hanno pubblicato un nuovo EP di cover, contenente quattro canzoni. La band capitanata da Chris Carrabba è da tempo al lavoro per dare un seguito ad "Alter the Ending", album uscito nel 2009 e che ha dato al gruppo una buona popolarità internazionale grazie al singolo "Belle of the boulevard".

Nell'attesa di ascoltare le nuove canzoni - che il gruppo sta occasionalmente proponendo dal vivo nel corso del nuovo tour negli USA - arriva su Spotify l'EP 'Covered + Taped'.

Quattro cover in chiave acustica, che spaziano dall'indie rock dei Sorority Noise e dei The 1975 al pop di Justin Bieber, del quale rileggono la celebre "Love Youself" scritta da Ed Sheeran, dilatandola oltre i 5 minuti di durata. In scaletta anche una cover di "Sprained Ankle" canzone che dava il titolo al debutto della cantautrice americana Julien Baker uscito nel 2015.

Questa la tracklist

1. Sex (The 1975)

2. Sprained Ankle (Julien Baker)

3. Love Yourself (Justin Bieber)

4. Using (Sorority Noise)

[di Maurilio Giordana, titolare del blog My Way]