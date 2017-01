Dopo aver lanciato l'iniziativa musicale anti-Trump "30 Days, 30 Songs", lo scrittore Dave Eggers ha annunciato un'estensione del progetto - che, come molti ricorderanno, era sostanzialmente una playlist di artisti che esprimevano il loro dissenso nei confronti del candidato alla Presidenza degli USA.

Ora, post elezioni e con la vittoria di Trump, il progetto si allarga: la playlist durerà 1000 giorni (in prativa 4 anni) e si chiama "1000 Days, 1000 Songs". Il primo contributo è una versione live del classico dei R.E.M. “It’s the End of the World As We Know It (And I Feel Fine)”, incisa nel 1989. La playlist-monster sarà curata da diversi ospiti (artisti, etichette, scrittori, celebrità...).

Ecco la playlist: