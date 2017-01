Patty Pravo, tramite il suo avvocato Vittorio Costa, ha fatto sapere che "stante l'insorta vertenza contrattuale con la società 1 Day S.r.l., pur con grande dispiacere per i propri fan e pubblico" non potrà esibirsi dal vivo il 26 gennaio a Firenze (Obihall), il 28 gennaio ad Assisi (Teatro Lyrick), il 3 febbraio a Novara (Teatro Coccia), il 21 febbraio a Milano (Teatro LinearCiak) e il 23 febbraio a Varese (Teatro Openjobmetis). Nella nota stampa, il legale della voce di "Cieli immensi" comunica che l'interruzione del rapporto con l'agenzia di management "avviene oggi a pochi mesi dalla prematura scomparsa del manager dell'artista, Rossella Martini, che nella sua qualità teneva i rapporti con 1 Day S.r.l. ora oggetto di vertenza" e che "ad oggi, i tentativi di bonaria composizione sono risultati inutili, costringendo alla chiusura definitiva d'ogni rapporti con 1 Day S.r.l.".



Dal canto suo, la società 1 Day S.r.l., appresa "la unilaterale volontà di Patty Pravo di non esibirsi nei concerti da tempo concordati e programmati" e "nonostante il corretto svolgimento delle prove e l'esistenza di regolari contratti firmati tra le parti" ha diramato una nota stampa in cui precisa che "non sussiste alcun valido ed oggettivo motivo che impedisca a Patty Pravo di esibirsi nei suddetti concerti" e comunica "di aver già intimato a Patty Pravo la necessità che tali concerti si svolgano correttamente, nel rispetto degli accordi vigenti ed a tutela del rapporto con il pubblico che ha confidato nella professionalità dell'artista".