Tra le canzoni scartate dalla commissione artistica del Festival di Sanremo 2017, presieduta dal conduttore e direttore artistico Carlo Conti, ce n'è anche una di Renato Zero. Il cantautore romano aveva scritto una canzone per Sal Da Vinci, oltre a quelle che aveva già composto per il suo nuovo album, e questa canzone era stata presentata alla commissione artistica del Festival: quando a dicembre Carlo Conti ha annunciato in diretta su Rai1 i nomi dei 22 big in gara per l'edizione 2017, però, della canzone di Renato Zero per il cantante partenopeo nessuna traccia.



Renato Zero rivela che la sua canzone è stata scartata in un'intervista concessa al quotidiano partenopeo Il Mattino e pubblicata nella giornata di oggi, venerdì 20 gennaio: il Re dei Sorcini fa sapere che il brano, intitolato "Nanà", era stato pensato come "un inno d'amore per Napoli città aperta". Ecco cosa dice Zero:



"Sono in...cacchiatissimo, diciamo così. Non per me, non per la canzone, e nemmeno per Sal, con cui ho composto gran parte del suo nuovo disco, Non si fanno prigionieri. Avevo scritto, in questo momento, un inno d'amore per Napoli città aperta, Nanà' appunto: possibile che non meritasse di essere tra i 22 brani scelti? Tutti migliori del mio? Tutte voci migliori di quella di Sal?".



"Nanà" avrebbe potuto segnare il ritorno di Renato Zero in gara come autore a distanza di dieci anni esatti dall'ultima volta: nel 2007, infatti, il cantautore aveva scritto, insieme a Vincenzo Incenzo, Alterisio Paoletti e Yari Carrisi, "Nel perdono", brano che era stato presentato in gara da Al Bano (secondo posto nella classifica finale, dietro a "Ti regalerò una rosa" di Simone Cristicchi). Zero, tra l'altro, era stato ospite di Carlo Conti sul palco della scorsa edizione del Festival di Sanremo: per l'occasione, oltre ad eseguire un medley dei suoi brani più popolari, aveva anche cantato in anteprima una canzone tratta dall'album "Alt", "Gli anni miei raccontano".