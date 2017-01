Il prossimo 1 marzo il re del Calypso Harry Belafonte soffierà 90 candeline sulla sua torta di compleanno e tra gli altri festeggiamenti ci sarà anche la pubblicazione di un album, “When colors come together: The legacy of Harry Belafonte”, che raggiungerà il mercato il 24 febbraio.



Nella antologia in uscita Belafonte, da sempre impegnato contro il razzismo, ha dato modo a un coro multietnico di interpretare la sua classica “Island in the sun”. La canzone venne co-firmata da Belafonte nel 1957 per l’omonimo film. Al tempo della sua uscita la pellicola fu criticata per l’interrazialità dei rapporti contenuti in esso.



In un comunicato l’artista dice: "La maggior parte delle cose che alimentano il pregiudizio, che alimentano l’odio…sono artificiose. Le differenze che esistono tra di noi dovrebbero unirci non allontanarci."