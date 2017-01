La band americana Slightly Stoopid ha prodotto il primo – almeno a quanto a noi è dato sapere – disco fumabile, usando come materia prima l’hashish.



Il manager della band, Jon Phillips ha detto a Billboard: "Si tratta di mettere insieme due pezzi vintage. Il vinile e l’hashish". L’album viene assicurato che è davvero fumabile, però non si potrà acquistare nei negozi e, in più, non è molto economico.



Finora sono state incise solo due copie del brano “Dabbington “. La prima è descritta come passabile, la seconda invece ha un suono del tutto insoddisfacente, ma è previsto un terzo tentativo. Per realizzare il manufatto sono serviti 6.000 dollari di hashish e in più ogni stampa ne costa altri 1.000.



L’album sarà messo all’asta per beneficenza e comunque non sarà messo in vendita. Dice ancora Phillips: "Non è un qualcosa fatto per girare sul piatto più e più volte. Per ora, questo è un pezzo da collezione."