Sì, John, l'abbiamo avuta la sensazione di essere stati fregati. L'abbiamo sempre, con te, ancora adesso. Perché alla fine tu eri quello che cantava "no future" e diceva che il primo, a non avere futuro, eri tu, quello del "meglio bruciare che spegnersi lentamente" e tutto il resto e adesso sei qui, a sessantun anni compiuti proprio oggi: ti vediamo in televisione, tra i documentari sugli insetti, il Grande Fratello Vip e la pubblicità del burro, e quando va bene veniamo a vederti coi PiL.

Il fatto è che tu hai sempre fregato tutti, e a tutti o quasi piace un casino farsi fregare da te. Perché sei il mago della truffa, e sei così bravo che anche quando ti sei auto-denunciato hai scoperto che al pubblico le tue truffe servivano ancora, e sei andato avanti. Poi non sono in molti a saperlo ma sei anche una persona estremamente acuta e intelligente - come dimostrano le tue dichiarazioni alla stampa che abbiamo ordinato nelle pagine che seguono, ma del resto tutti i grandi truffatori lo sono, quindi perché stupirsi?

Sarà un giorno molto brutto quello in cui ti stancherai di truffarci, magari perché scoprirai che i truffati sono diventati troppo stupidi per accorgersi di essere tali, e allora perderai il gusto di farlo. O più semplicemente perché ti sarai anche rotto le palle di farlo, dopo quarant'anni di onorata carriera. Per quanto ci riguarda, essere presi per il culo da te è sempre un piacere e un onore: continua pure finché ti pare. E buon compleanno...

(continua)