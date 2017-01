I popster britannici Maximo Park sono pronti a tornare con il nuovo album intitolato “Risk To Exist”, che contiene 11 brani inediti.

Co-prodotto da Tom Schick (Wilco, Beck, White Denim) e dalla band stessa, registrato completamente live negli studi dei Wilco (The Loft a Chicago), “Risk To Exist” giunge a tre anni di distanza da “Too Much Information”. Nel nuovo lavoro ha un ruolo anche Mimi Parker dei Low, che presta la sua voce in alcuni brani, tra cui il primo singolo, che da titolo al disco.

Ecco il brano:

Questa è la tracklist del disco:

01. What Did We Do To You To Deserve This?

02. Get High (No, I Don’t)

03. What Equals Love?

04. Risk to Exist

05. I’ll Be Around

06. Work And Then Wait

07. The Hero

08. The Reason I Am Here

09. Make What You Can

10. Respond To The Feeling

11. Alchemy

Questa, invece, la copertina: