Ogni settimana Rockol pubblica, grazie alla collaborazione con Radio Airplay e Radio Monitor, la lista delle canzoni più trasmesse nella settimana precedente dalle radio di 35 nazioni di tutto il mondo.



Radio Airplay rappresenta in Italia la britannica Radiomonitor, azienda leader europea e partner dell’industria musicale internazionale, che fornisce dati di airplay a tutte le major e alle principali aziende del settore. Le classifiche settimanali vengono elaborate adottando la stessa metodologia in tutti i territori monitorati, con la garanzia di un dato universalmente riconosciuto. Radiomonitor opera in 75 territori e rileva complessivamente oltre 4.000 emittenti radio e TV in Europa, Australasia, Canada, Stati Uniti, Brasile, Sud Africa e Medio Oriente.