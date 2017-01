Da venerdì 20 gennaio, è in rotazione radiofonica "E' venerdì, non mi rompete i coglioni", terzo singolo estratto da "Made in Italy", undicesimo disco di inediti del rocker di Correggio Luciano Ligabue.

E, ovviamente, è anche visibile online il relativo video musicale:

Nelle parole del nuovo singolo di Ligabue si narra la storia di un venerdì, "solito" ma speciale, di Riko, il protagonista dell'album "Made in Italy". Il Liga ha spiegato: