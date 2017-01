Finalmente - era il caso di dirlo - si è svolta la famosa cerimonia inaugurale per dare il benvenuto al neoeletto presidente degli USA Donald Trump. Quella a cui, in pratica, nessun artista di grido ha voluto esibirsi. Alla fine della fiera, l'evento ha avuto, in qualità di ospiti musicali, Toby Keith, Lee Greenwood, i Frontmen Of Country, Sam Moore, the Piano Guys e i 3 Doors Down... una line-up leggermente inferiore (per usare un eufemismo) a quella vista l'ultima volta, per Obama - con Mary J. Blige, James Taylor, Josh Groban, Sheryl Crow, will.i.am, John Legend, Jennifer Nettles, Garth Brooks, Stevie Wonder, Usher, Shakira, U2 e Bruce Springsteen.

Questo un riassunto video della celebrazione che si è tenuta all'esterno del Lincoln Memorial di Washington; come si può notare anche da alcuni scatti postati via social, l'affluenza di pubblico pare decisamente inferiore a quella registrata nell'ultimo evento simile targato Obama.

Molti hanno ironizzato su Trump che ha cantato e si è agitato durante il set dei 3 Doors Down, ma anche sull'aria decisamente corrucciata della sua first lady:

Trump mouthing along to 3 Doors Down is... quite something. pic.twitter.com/IH2VylLiTI — Ryan Schwartz (@RyanSchwartz) January 19, 2017