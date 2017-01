"Solo in Italia si dice che gli artisti arricchiti non possono trattare tematiche sociali. E allora abbiamo scelto di glorificare questa cosa, il Rolex come simbolo del ricatto sociale. È la dimostrazione che in Italia ci si può arricchire onestamente senza nasconderlo": parola di J-Ax e Fedez, che oggi a Milano hanno presentato il loro nuovo album congiunto, "Comunisti col Rolex".

“Non seguiamo una formula", hanno spiegato i due rapper, che Rockol ha incontrato nell'appartamento di Fedez, nel nuovo lussuoso complesso di CityLife, nel capoluogo lombardo: "Cerchiamo di fare non melting pot, ma melting pop e cioè fondere tutto: pop, rap, punk-rock. È questo il pop vero, non la deriva emo-disfattista che ha preso la musica italiana. Lo si dovrebbe capire da ‘Assenzio’. Un brano pop dovrebbe durare 3 minuti e mezzo, avere una parte rappata di 8 massimo 16 barre e ritornello sloganistico ripetuto più volte. E incece ‘Assenzio’ dura 5 minuti, ha due soli ritornelli, rappiamo 24 barre a testa. Entra Levante nello special e il ritornello non torna più”.

Leggi qui l'intervista a J-Ax e Fedez per "Comunisti col Rolex".

Tutti i dissing di "Comunisti col Rolex" di J-Ax e Fedez.

J-ax e Fedez, "Comunisti col Rolex": la recensione.