Lo scorso 18 gennaio i Metallica si sono esibiti in un concerto presso il LeSports Center di Beijing/Pechino, in Cina. Per l'occasione è salito sul placo, insieme alla metal band californiana, anche il maestro Lang Lang, pianista cinese di fama mondiale.

Lang Lang, come prevedibile, ha suonato con Hetfield e soci il brano "One", tratto da "...And Justice For All" del 1988 (incidentalmente, fu il primo brano per cui il gruppo, nonostante fosse già affermato, girò un video). Il pianista e i Metallica avevano già eseguito insieme la canzone in occasione della cerimonia numero 56 per l'asegnazione dei Grammy Awards, nel gennaio del 2014.