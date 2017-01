Se avete 8-9 minuti da dedicare alla decompressione prima dell’inizio ufficiale del week end, questo è il viatico che vi consigliamo per oggi.

Bruce Springsteen, dal vivo nel 2013, costruisce dal vivo la cover di “You never can tell” con la E Street Band. Il pezzo riletto dal Boss fu scritto da Chuck Berry nel 1964 quando si trovava in prigione, dove scontava una pena per la violazione del Mann Act. Fu reso nuovamente celebre da Quentin Tarantino quando nel 1994 il regista lo selezionò per la colonna sonora di “Pulp fiction”, ricavando una scena epica intorno al twist ballato da John Travolta e Uma Thurman.

Qui è l’anatomia di una jam session - e la solita apoteosi.

Buon week end!