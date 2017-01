Gigi D'Alessio sarà in gara al Festival di Sanremo edizione 2017 con il brano "La prima Stella": è autore di testo e musica e a dirigere la performance, sul palco, ci sarà il Maestro Adriano Pennino.

Il testo del pezzo parla di come a volte capita di trovare la fotografia di una persona amata e desiderare di averla ancora con noi. D'Alessio ha commentato:

Come le immagini di un film, frammenti di vita che scorrono e si lasciano guardare, contemplare, senza che noi possiamo afferrarli, così quel ricordo che resta intatto, nel suo essere materiale, non è più nostro. Questo è in parte il dramma di una fotografia: ricrea un istante ma lascia l'amara consapevolezza che non possiamo più viverlo.