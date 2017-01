Il 20 gennaio 2017 il neoeletto presidente Trump si insedierà nella Casa Bianca; per segnare in qualche modo l'evento, Moby ha deciso di condividere il video ufficiale del brano "Erupt & Matter" (tratto dall'ultimo album accreditato a Moby & the Void Pacific Choir ("These Systems Are Failing").

Il clip presenta il montaggio di una serie di sequenze che ritraggono manifestazioni e proteste, alternate a varie immagini di leader politici controversi: Trump stesso, Kim Jong-Un, Bashar al-Assad e Boris Johnson e il nostrano Matteo Salvini - deputato, europarlamentare e, dal dicembre 2013, segretario federale della Lega Nord.

Nella didascalia che accompagna il video Moby spiega: