Verrà distribuito nelle sale italiane da Nexo Digital solo i prossimi 20, 21 e 22 marzo "Il tempo resterà", docu-film dedicato al chitarrista e cantante partenopeo scomparso il 4 gennaio del 2015: la pellicola, diretta da Giorgio Verdelli e co-prodotta da Sudovest e Rai Cinema, è stata realizzata per gran parte con materiale video inedito riguardante le esperienze sui palchi e in studio di Pino Daniele. Il film - riconosciuto di interesse culturale nazionale e indicato come Progetto Speciale dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo - verrà presentato in anteprima al Teatro San Carlo di Napoli il 19 marzo, giorno del compleanno di Pino Daniele, con il supporto della Regione Campania.

A prestarsi come voce narrante dell'opera - accanto a quella dello stesso Daniene - è stato l'attore Claudio Amendola. L'elenco delle sale che aderiranno all'iniziativa sarà reso disponibile nei prossimi giorni sul sito www.nexodigital.it.