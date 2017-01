E' stata trovata carbonizzata a bordo di quel che rimaneva della sua auto a Saquarema, nella zona nord di Rio de Janeiro, Loalwa Braz Vieira, voce dei Kaoma, band divenuta universalmente celebre con "Chorando se foi", brano più comunemente indicato come "La lambada": per il momento le autorità brasiliane non hanno rilasciato commenti riguardo l'accaduto. Il cadavere dell'artista è stato rinvenuto dai pompieri, allertati da una chiamata di un abitante del quartiere, lo stesso dove la Vieira abitava.

Sessantatreenne, la cantante - figlia d'arte e appassionata di musica fin dalla più tenera età - prima di raggiungere il successo coi Kaoma ha collaborato con alcune delle figure di spicco della scena carioca contemporanea come Gilberto Gil, Gal Costa e Caetano Veloso. Il singolo di "Chorando se foi" ("Se ne andò piangendo"), pubblicato nel 1989, fu venduto in oltre 25 milioni di unità in tutto il mondo fu anche oggetto di una causa legale, intentata dalla band Los Kjarkas al direttore del progetto Kaoma, Jean-Claude Bonaventura, che venne obbligato dal tribunale a risarcire i querelanti con una cifra che non è mai stata rivelata.