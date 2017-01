Anche l'ad di TicketOne Stefano Lionetti è stato ascoltato oggi dalla VII commissione Cultura della Camera dei deputati presieduta da Flavia Piccoli Nardelli nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno del secondary ticketing: il numero uno della società milanese di rivendita primaria ha prima rimarcato le differenze che esistono tra mercato primario ufficiale e secondario - "Sono due entità completamente distinte: è sul mercato primario che si crea il biglietto, per conto dell'artista, e qui non c'è possibilità che il biglietto venga venduto a un prezzo superiore a quello facciale" - passando poi a inquadrare le dinamiche del secondo, "nato nel mondo dello sport, per esigenze di ticket exchange, e diventato un mercato di trading e di scambio che permette a chiunque di diventare un bagarino".

"Si è generata una stortura grave per cui alcuni operatori sul mercato primario", continua Lionetti, "Nello specifico, promoter e artisti come Robbie Williams, hanno iniziato a vendere direttamente sul secondario, per massimizzare i profitti".

Ribadendo la correttezza e la trasparenza dell'azienda che guida, Lionetti - che ha definito l'iniziativa adottata dallo staff di Vasco Rossi per le prevendite di "Modena Park" "solo un'operazione di comunicazione", ha esposto quella che - a suo avviso - potrebbe essere una soluzione per arginare il fenomeno: "La legge dice che ai privati è consentito fare acquisti e vendite senza finalità commerciali: la mia proposta è che sia riconosciuta la finalità commerciale nel caso al biglietto sia imposto un sovrapprezzo. Così il mercato secondario sparirà".

Lionetti si è detto d'accordo con Trotta nel riconoscere la grande opportunità rappresentata dalla legge Franceschini attualmente in attesa di decreto attuativo: "Dobbiamo difendere la nostra filiera, e oggi abbiamo un'occasione unica e irripetibile, perché abbiamo una legge in corso di approvazione: se raggiungessimo questo obbiettivo saremmo molto innovativi, e - per una volta - faremmo una cosa davvero europea". "Auspico un intervento della politica", ha concluso Franceschini: "A chi ci rappresenta chiedo: fate cose semplici, nel medio termine ne guadagnerete tantissimo".