Riceviamo e pubblichiamo la nota di SIAE che oggi ha inviato lettera formale di diffida a Viagogo per richiedere la rimozione, con effetto immediato, della dichiarazione pubblicata il 18 gennaio sul sito web viagogo.it con la quale è stato annunciato che i biglietti per il concerto “Vasco Modena…Modena Park” sono in vendita su Viagogo.

In merito alla vendita dei biglietti dell’evento “Vasco Modena…Modena Park” dell’1 luglio 2017 presso il Parco Enzo Ferrari di Modena, SIAE precisa che non è stato ancora messo sul mercato alcun biglietto. Pertanto, la Società Italiana degli Autori ed Editori, comunica che oggi ha inviato una lettera formale di diffida a Viagogo per richiedere la rimozione, con effetto immediato, della dichiarazione pubblicata il 18 gennaio sul sito web www.viagogo.it con la quale è stato annunciato che i biglietti per l’evento sono in vendita su Viagogo.

SIAE precisa infatti che tale dichiarazione è priva di fondamento e rappresenta un grave danno per i consumatori, per l’autore e per SIAE stessa che ne intermedia i diritti.

“Stiamo lavorando ad un protocollo anti secondary ticketing che sperimenteremo per la prima volta per l’evento dell’1 luglio per supportare gli organizzatori e rendere più corretto il mercato a garanzia degli spettatori, degli operatori dello spettacolo, degli autori e artisti, dell’erario e della concorrenza”, ha commentato Gaetano Blandini, Direttore Generale di SIAE.