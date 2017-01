Louis Tomlinson degli One Direction è tornato a parlare in una intervista, per la prima volta, dalla morte della madre a causa della leucemia lo scorso anno.



A dicembre Tomlinson ha iniziato la sua carriera solista pubblicando “Just hold on” in collaborazione con il DJ e produttore Steve Aoki. Ha presentato la canzone sul palco di X Factor solo pochi giorni dopo la morte della madre Johannah Deakin.



Nell'intervista radiofonica con SiriusXM, Tomlinson ha ammesso che si sentiva come se avesse voluto "gettare la spugna" dopo la morte di sua madre, ma ha aggiunto: "E’ stata mia mamma a dirmi che dovevo andare avanti. Mi disse che era il suo volere". E sulla performance a X Factor: "Mi sono sentito come se avessi qualcosa da mandarle".



Poi ha parlato anche dei suoi rapporti con l’ex componente della band Zayn Malik: "Io e Zayn abbiamo parlato di recente. Penso che siamo arrivati al punto dove si possa realmente essere felice l’uno per l’altro. Le cose sono successe in passato. E la sua prima canzone è stata un grande successo e questa è una grande canzone, quindi va tutto bene."