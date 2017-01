Nel mare - molto agitato - dei negoziati tra case discografiche e gestori delle maggiori piattaforme di streaming musicale fino a ora Spotify si era distinto come interlocutore più generoso, nei confronti dei fornitori di contenuti: questo status, tuttavia, potrebbe cambiare molto presto. Come riferito dal Financial Times la società guidata da Daniel Ek avrebbe proposto alle etichette un nuovo accordo che ridurrebbe del 14% i compensi versati dall'azienda svedese alle etichette. Per compensare l'abbassamento delle tariffe di retribuzione, i vertici di Spotify starebbero pensando concessioni "riparatorie" come maggiori restrizioni nelle disponibilità dei cataloghi per le utenze free e - soprattutto - a un sensibile aumento degli anticipi.