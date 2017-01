I matrimoni non finiscono , come pensavo ,quando finisce l'amore , ma quando non ci si capisce più , quando non ci si riconosce più. (Quando si è insieme e ci si sente più soli di quando si è soli e non ci si sente poi così soli 🤔) ... Ho trascorso sei anni di matrimonio con un uomo fantastico, Stef , che sarà sempre una parte importante della mia vita. Lo dice la parola stessa "Importante", "portare dentro" : sarà sempre nel mio cuore. Insieme abbiamo creato la gioia più grande dell'universo , nostra figlia Jamie e siamo fortunati per questo. Ma ora si volta pagina ed io e Jamie siamo pronte , mano nella mano , a percorrere questo meraviglioso viaggio insieme. ❤️ Con Amore Maddy

A photo posted by Maddy (@maddalenacorvaglia) on Jan 18, 2017 at 10:11pm PST