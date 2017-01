Jonathan Schwartz, ex consulente finanziario e manager di Alanis Morissette, ha ammesso di avere sottratto alla star canadese 4,7 milioni di dollari, estendendo la sua confessione ad altri reati commessi ai danni di altre celebrità, per un totale di circa 7 milioni di dollari in appropriazioni indebite. Schwartz, non appena le accuse mosse a suo carico erano venute alla luce con una causa intentatagli da Morissette e altri, venne prontamente licenziato dalla GSO Business Management, per cui lavorava. Originariamente il manager si era difeso asserendo che le somme scomparse erano state da lui investite per conto dei clienti illustri in un nuovo business legato alla coltivazione della marijuana che, avendo un profilo di illegalità, gli impediva di fornire documentazione a supporto dell’investimento. Una volta capitolato, sta ora cercando di raggiungere tramite i suoi avvocati una transazione extra-giudiziale per ridurre il massimo della pena (23 anni) a soli 4 anni di reclusione.