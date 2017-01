“Addicted to Porn: Chasing the Cardboard Butterfly” è il titolo del documentario diretto da Justin Hunt in cui la voce dei Metallica è prestata alla narrazione degli effetti della pornografia sulla società e analizza le disfunzioni che il fenomeno provoca al cervello umano. Hunt ha reclutato Hatfield per la seconda, volta dopo che il rocker aveva già prestato la sua voce a un altro documentario del filmaker, “Absent”, questo dedicato al fenomeno dei padri assenti. “Addicted to Porn: Chasing the Cardboard Butterfly” dovrebbe vedere la luce ad aprile.