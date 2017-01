Non scorre solamente l'hard rock inglese nelle vene di Piero Pelù. La musica del rocker fiorentino e della band da lui fondata insieme a Ghigo Renzulli e Gianni Maroccolo ha indubbiamente le sue radici nel punk, nel rock e nella new wave, nei Sex Pistols e nei Clash, ma anche nella scrittura dei grandi cantautori italiani: su tutti, De André, Guccini e Finardi. Piero Pelù ne ha parlato con Paolo Bonolis durante la sua ospitata alla seconda puntata del programma televisivo Music, andata in onda ieri sera. Il cantante ha anche raccontato di quella volta che andò in Inghilterra - negli anni '80 - per frequentare la scena punk, tornando a casa deluso perché i membri di quella scena si erano imborghesiti:



"È una questione di essere anche un po' fedeli alle proprie idee. Il punk era un movimento che nasceva da uno spirito molto libertario e mi sembrava che dopo tre o quattro anni che il punk era già nato si fosse, più che ammorbidito, proprio annientato: diventava solo un fenomeno di immagine, senza sostanza dentro".



Per omaggiare le sue radici, poi, Piero Pelù ha eseguito dal vivo - insieme all'orchestra e alla band - un brano simbolo del repertorio dei Black Sabbath: "Paranoid". Ad un certo punto, Pelù ha lasciato il palco, ha raggiunto una delle poltrone della platea del teatro che ospita le riprese del programma televisivo e si è messo a cantare il pezzo dei Black Sabbath proprio in faccia a una simpatica signora che stava ballando sulle note della canzone.



