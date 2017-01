Dopo otto anni e due mandati da Presidente degli Stati Uniti l'ex senatore dello Stato dell'Illinois, Barack Obama, lascerà oggi la Casa Bianca: tra poche ore, a Washington, si terrà infatti l'Inauguration Day, la cerimonia ufficiale per mezzo della quale sarà formalizzato l'insediamento del presidente eletto Donald Trump.

Tanto si è detto e scritto a proposito del primo afroamericano a sedere nella stanza dei bottoni di quella che ancora oggi viene considerata la nazione più potente del mondo. Di certo Obama, per estrazione sociale, anagrafe e formazione, è stato forse il primo presidente degli Stati Uniti a portare la musica popular ai vertici del suo paese come naturale bagaglio culturale, e non come medaglia da appuntarsi al petto per sedurre fette più o meno consistenti di elettorato. Amante sincero di rock, pop, hip hop e r'n'b, Obama è stato ricambiato dalla comunità artistica americana - e più in generale anglofona - con ripetuti attestati di stima e affetto, talvolta non scevri da critiche. Per salutare quello che - per quel che sappiamo noi - è stato il primo presidente rock della storia degli USA, abbiamo preparato una collezione di episodi che hanno reso il suo mandato indimenticabile agli occhi degli appassionati di musica. Buona visione a tutti!