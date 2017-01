Dopo essere stato presentato in anteprima all'ultima edizione del Festival di Cannes, arriverà nelle sale italiane "Gimme danger", il docu-film di Jim Jarmusch dedicato alla leggendaria band capitanata da Iggy Pop. La pellicola, distribuita nei cinema italiani da BIM e Nexo Digital, verrà proiettata nelle sale italiane solo per due giorni, il 21 e il 22 febbraio: a breve l'elenco dei cinema sarà disponibile su www.nexodigital.it.



"Gimme danger", che prende il titolo da un brano dell'album "Raw power" (1973), racconta la storia di Iggy Pop e dei suoi Stooges, che alla fine degli anni '60, con la loro miscela di rock, blues, r&b e free jazz, posero le basi per quello che sarebbe stato chiamato nei decenni successivi il "punk rock alternativo". Il film mostra gli anni della nascita degli Stooges approfondendone gli aspetti musicali, culturali, politici e storici e narrando le avventure (e le disavventure) di Iggy, Ron Asheton, Scott Asheton e Dave Alexander (e poi di Steve Mackay al sassofono).



Il film unisce spezzoni di cartoni animati d'epoca, interviste, immagini di repertorio e interviste realizzate appositamente. Il regista lo ha descritto come "una lettera d'amore per quella che probabilmente è la più grande band nella storia del rock'n'roll":



"Nessun’altra band della storia del rock'n'roll può competere con la combinazione di pulsazioni primordiali, la psichedelia pungente, il blues-a-billy grind, completati da testi succinti e tormentati e dal ringhio da leopardo di un frontman che incarna in qualche modo Nijinsky, Bruce Lee, Harpo Marx e Arthur Rimbaud. Non ci sono precursori per The Stooges, mentre le band che si sono ispirate a loro sono ormai una legione. 'Gimme danger' è più un 'saggio' che un documento. È la nostra lettera d'amore per quella che probabilmente è stata la più grande band della storia del rock'n'roll. Racconta la loro storia, le loro influenze e il loro impatto, con filmati e fotografie mai viste prima. Proprio come gli Stooges e la loro musica, 'Gimme danger' è un film selvaggio, disordinato, emotivo, divertente, primitivo e sofisticato allo stesso tempo".



Di seguito, il trailer e la locandina ufficiale: