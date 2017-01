Billie Joe Armstrong, il frontman della punk rock band californiana, ha due figli: il più grande si chiama Joseph "Joey" Marciano Armstrong ed è nato nel 1995, il più piccolo si chiama invece Jakob ed è nato nel 1998. Entrambi - ma non servirebbe nemmeno dirlo - hanno ereditato dal padre la passione per la musica.



Joey suona le percussioni e ha debuttato discograficamente nel 2011 con la band degli Emily's Army, insieme alla quale ha inciso - per l'etichetta indipendente californiana Burger Records, per la quale hanno inciso anche Ryan Adams e Black Lips - l'album "Don't be a dick": oggi, Joey fa parte degli SWMRS, band punk rock californiana attiva da più di una decina di anni.



Jakob, che ha scelto il nome d'arte di Jakob Danger e che recentemente si è esito dal vivo insieme a suo fratello e a suo padre, nel 2015 è entrato nel roster della stessa etichetta di suo fratello e ora ha pubblicato i primi frutti del contratto discografico con Burger Records, tre canzoni postate su SoundCloud, che andranno a comporre la tracklist del suo EP d'esordio - le potete ascoltare più sotto.



Anche se la passione per la musica gli è stata trasmessa da suo padre Billie Joe, Jakob non impazzisce per la musica dei Green Day: anzi, ha detto piuttosto chiaramente che il gruppo di suo padre non è tra i suoi preferiti. Tra le sue principali influenze, infatti, ci sono gli Strokes, come ha detto in un'intervista al New Musical Express:



"Le mie due band preferite sono gli Strokes e i Beach Fossils, che sono anche le mie più grandi influenze. Mi piace il loro sound, vorrei provare a scrivere canzoni come le loro. La mia musica non è tutta connessa a mio padre: questa è la mia musica, che è differente da quella di mio padre".