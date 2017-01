Stando al documentatissimo fansite "Backstreets", Bruce Springsteen ha tenuto un concerto davvero speciale - lo scorso 12 gennaio - presso la East Room della Casa Bianca. Il Boss, infatti, ha offerto al presidente uscente Barack Obama, alla sua first lady e allo staff presidenziale un live acustico (solo chitarra e voce) per salutarli in vista dell'insediamento di Donald Trump - che, ironia della sorte, neppure riesce a ingaggiare una cover band di Springsteen per la sua cerimonia inaugurale.

Il Boss ha suonato un mini set da 15 brani, iniziando con “Working on the Highway” e tenendo il tiro su pezzi con una certa rilevanza politica - come “My Hometown”, “The Promised Land” e “The Ghost of Tom Joad”. Verso la fine ha anche dedicato a Obama e signora “Tougher Than the Rest”.

Dopo l'esibizione il Presidente ha ringraziato Springsteen dicendo:

E' con noi da tempo e ha sempre usato la sua arte per esprimere il suo supporto.

E' possibile leggere un report (in inglese) scritto per "Backstreets" da uno dei fortunati che hanno potuto assistere all'evento (evidentemente una persona che lavora alla Casa Bianca) QUI.

Scaletta:

Working on the Highway

Growin’ Up

My Hometown

My Father’s House

The Wish

Thunder Road

The Promised Land

Born in the U.S.A.

Devils & Dust

Tougher Than the Rest (with Patti Scialfa)

If I Should Fall Behind (with Patti Scialfa)

The Ghost of Tom Joad

Long Walk Home

Dancing in the Dark

Land of Hope and Dreams