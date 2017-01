Il prossimo 10 marzo i campioni del grunge Soundgarden pubblicheranno una ristampa del loro disco di debutto del 1988, "Ultramega OK". L'album è però stato completamente remixato in quanto la band non è mai stata soddisfatta del lavoro originariamente fatto. La nuova versione è stata realizzata con l'aiuto del vecchio amico e collaboratore Jack Endino (noto anche per i suoi lavori con Nirvana e Mudhoney).

La nuova edizione del disco, oltre ai 13 pezzi del disco originale, conterrà alcune versioni preliminari di sei canzoni dell'album, che venne inciso nel 1987 su una bobina a otto piste da Endino e Chris Hanzsek presso i Reciprocal Recording di Seattle.

La nuova versione è accompagnata da note di Kim Thayil ed Endino, oltre a contenere foto inedite della band.

Ecco, di seguito, una versione di "Beyond the Wheel" in un mix mai ascoltato prima:

Questa è la tracklist della riedizione:

01. Flower

02. All Your Lies

03. 665

04. Beyond the Wheel

05. 667

06. Mood for Trouble

07. Circle of Power

08. He Didn’t

09. Smokestack Lightning

10. Nazi Driver

11. Head Injury

12. Incessant Mace

13. One Minute of Silence

14. Head Injury (early version)

15. Beyond the Wheel (early version)

16. Incessant Mace (early version)

17. He Didn’t (early version)

18. All Your Lies (early version)

19. Incessant Mace (V2) (early version)