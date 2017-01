Sono stati annunciati i primi artisti che si esibiranno dal vivo alla cerimonia dei 59esimi Grammy Awards che avrà luogo il prossimo 12 febbraio allo Staples Center di Los Angeles e sarà presentata da James Corden.



I nomi annunciati sono quelli di Metallica, John Legend, Carrie Underwood e Keith Urban. I Metallica sono candidati con la loro "Hardwired" nella categoria Best Rock Song. La band ha promesso che ha preparato "qualcosa di davvero unico e speciale", ma non si conoscono ulteriori dettagli. Carrie Underwood con il suo album "Church bells” è in lizza nella categoria Best Country Solo Performance, mentre Urban ha due nominations: nella sezione Best Country Album per “Ripcord” e in quella Best Country Solo Performance per "Blue ain’t your color".



Beyoncé guida la schiera degli aspiranti vincitori con nove nomination, seguita con otto menzioni a testa da Drake, Rihanna e Kanye West. Leggi qui tutte le nomination ai Grammy Awards.