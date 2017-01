Arriva per la prima volta in Italia 'Green Day's American Idiot' , il musical con le canzoni dei Green Day: la 'prima' nazionale sabato al Teatro Coccia di Novara. Il tour prosegue poi al Teatro Della Luna di Assago (Mi). La versione italiana del musical vede la regia di Marco Iacomelli, che per il cast ha selezionato oltre 700 attori e cantanti e 150 musicisti per la band. 'Green Day's American Idiot', vincitore nel 2010 di due Tony Awards e del Grammy Award come miglior Musical Show Album, è tratto dall’omonimo disco della band californiana pubblicato nel 2004.