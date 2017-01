Il lungo silenzio discografico di Ed Sheeran avrebbe dovuto essere interrotto già lo scorso autunno: secondo i piani iniziali del rosso cantautore britannico, infatti, "Shape of you" e "Castle on the hill", i primi singoli estratti dal suo nuovo album, avrebbero dovuto essere pubblicate lo scorso settembre e anticipare di un paio di mesi il disco. Poi, però, i piani sono saltati: le canzoni sono infatti uscite lo scorso 6 gennaio, mentre per il disco bisognerà aspettare il prossimo marzo ("÷" uscirà il 3 marzo). Ma cosa ha fatto cambiare idea a Ed Sheeran?



Il cantautore lo ha rivelato in un'intervista concessa a Zane Lowe di Apple Beat 1: a spingere Ed Sheeran a posticipare la pubblicazione del disco sono state le elezioni americane (e in particolar modo Trump). Ed ha preferito aspettare un po' perché in quel periodo l'attenzione dei media americani (e mondiali) era tutta concentrata sulle presidenziali statunitensi e sull'eventuale vittoria del magnate americano:



"La settimana in cui l'album sarebbe dovuto uscire era la settimana delle elezioni presidenziali, un periodo pieno di merda sui media: se avessi pubblicato il disco in quel periodo, non sarebbe importato a nessuno. Tra l'altro, la settimana successiva è uscito il disco di bruno Mars e quella dopo ancora l'album di The Weeknd".



Quando lo scorso giugno Trump annunciò con un video di candidarsi alle primarie repubblicane, primo step in vista della campagna elettorale per conquistare la Casa Bianca, Ed Sheeran - sentito da Billboard - disse: "Ho visto la clip, è stato davvero divertente".



Come Ed Sheeran, anche gli U2 avrebbero dovuto pubblicare il nuovo album a cavallo tra il 2016 e il 2017, ma - proprio come il cantautore - hanno preferito prendersi un altro po' di tempo per riflettere sulle nuove canzoni: la vittoria di Donald Trump alle presidenziali statunitensi, stando a quanto recentemente dichiarato da The Edge, ha scombussolato i piani della band.