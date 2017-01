E' appena uscito “That’s live”, l’album della “più numerosa rock band del mondo”, come ama definirsi il collettivo guidato da Fabio Zaffagnini. Dopo performance di “Learn to fly” che fatto il giro del mondo e ha convinto i Foo Fighters a venire a suonare a Cesena, la mega-band composto da mille musicisti, appunto ha tenuto un concerto intero, lo scorso 24 luglio allo Stadio Manuzzi di Cesena. 17 canzoni in scaletta, cover di Ramones, Ac/Dc, Beatles, Black Keys, Rolling Stones, sotto la guida del direttore d’orchestra Marco Sabiu.

“That’s Live – The Biggest Rock Band on Earth live in Cesena 2016” diventa ora un CD in uscita il 27 gennaio, (ordinabile qui). Rockol, in questi giorni, vi racconta le storie delle canzoni scelte dai Rockin’ 1000 per il loro concerto, facendovi ascoltare gli originali.

"It's a Long Way to the Top (If You Wanna Rock 'n' Roll)" è stata incisa dagli AC/DC. per il loro album "T.N.T." (1975): gli autori sono Angus Young, Malcolm Young and Bon Scott. E' uno dei brani più noti della band australiana, anche per il l'assolo combinato di cornamuse e chitarre. Venne pubblicata anche in una versione leggermente più breve in "High Voltage" del '76, che fu il primo disco pubblicato in tutto il mondo dalla band.

E' considerata una delle canzoni simbolo Bon Scott: infatti Brian Johnson, che sostitui scott dopo la sua morte nel 1980, scelse di non cantarla in segno di rispetto.

It’s A long way to the top" è la sesta canzone in scaletta del concerto dei Rockin' 1000. «In questo album si respira la magia che ha fatto tremare il prato quel giorno a Cesena», ha spiegato Fabio Zaffagnini, ideatore di Rockin’1000, «un progetto folle, nato per gioco, che oggi ci ha portato a realizzare qualcosa di unico. Ascoltare 1000 musicisti è già di per sé un’esperienza incredibile, ma assistere ad un loro concerto con la partecipazione del pubblico, così caloroso ed empatico è stato qualcosa di pazzesco, difficile da descrivere, ha superato ogni nostra aspettativa. Il disco permette di entrare dentro quella magia e capire cosa possono scatenare 1000 musicisti».

Ecco la tracklist completa del disco

1 – Bitter Sweet Symphony – Verve

2 – Come Together – Beatles

3 – Gold On The Ceiling - Black Keys

4 – Born To Be Wild – Steppenwolf

5 – Jumpin’ Jack Flash – Rolling Stones

6 – It’s A Long Way To The Top – AC/DC

7 – C’Mon Everybody - Eddie Cochran

8 – Seven Nation Army – White Stripes

9 – BlitzKrieg Bop – Ramones

10 – Smells Like Teen Spirit – Nirvana

11 – Rebel Rebel – David Bowie

12 – Police On My Back - Clash

13 – People Have The Power - Patti Smith

14 – Rockin’ In The Free World - Neil Young

15 – Song 2 - Blur

16 – Medley

17 – Learn To Fly - Foo Fighters