E’ morto lunedì 16 gennaio all’età di 70 anni il musicista funk William Onyeabor. La notizia è stata annunciata dalla pagina Facebook dello stesso artista gestita dalla etichetta Luaka Bop (label dedicata alla musica world fondata nel 1989 da David Byrne), nel post si legge: "E’ morto in pace nel sonno dopo una breve malattia, nella sua casa di Enugu, in Nigeria”.



Onyeabor ha pubblicato otto album molto apprezzati di musica funk tra il 1977 e il 1985 prima di abbracciare il cristianesimo e di prendere le distanze dalla sua musica. Le sue pionieristiche tracce synth-funk sono state riscoperte di recente grazie all’album della Luaka Bop “Who is William Onyeabor?” e al film sulla sua carriera “Fantastic Man”.



Nel 2014, alcuni musicisti, tra cui David Byrne dei Talking Heads e Alexis Taylor degli Hot Chip, dettero vita alla Atomic Bomb! Band, un supergruppo formato appositamente per la riproposizione dal vivo della musica di Onyeabor.



Onyeabor raramente concedeva interviste, parlando con la BBC nel 2014, disse: "Io creo solo musica che aiuta il mondo". Nel post su Facebook la Luaka Bop scrive che Onyeabor era anche un imprenditore di successo e una figura molto rispettata a Enogu, sua città natale, dove ha servito come un giudice di pace ed soprannominato "The chief".