Il prossimo novembre Bryan Adams tornerà ad esibirsi dal vivo in Italia. Sono sei i concerti previsti nei palasport italiani che vedranno protagonista il rocker canadese . Sei appuntamenti in cui presenterà sul palco le canzoni del suo ultimo album ”Get up!” , pubblicato nell’ottobre 2015.



Questi i concerti in calendario:



10 novembre - Padova - Kioene Arena

11 novembre – Assago (Mi) - Mediolanum Forum

12 novembre - Torino – Palalpitour

14 novembre - Roma – PalaLottomatica

15 novembre - Rimini - 105 Stadium

16 novembre - Bolzano – Palasport



I biglietti sono in vendita a partire dalle ore 11:00 di venerdì 20 gennaio sul circuito Ticketone e nel sito dalessandroegalli.com