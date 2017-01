Gli Audioslave, scioltisi nel 2007, si riuniranno per esibirsi nuovamente in concerto a distanza di 12 anni dal loro ultimo live, nel dicembre 2005, per protestare contro il nuovo presidente degli Stati Uniti Donald Trump all’Anti-Inaugural Ball.



Il supergruppo formato da tre membri dei Rage Against The Machine e dal frontman dei Soundgarden Chris Cornell sarà presente sul palco alla Teragram Ballroom di Los Angeles il 20 gennaio insieme a Vic Mensa, Jackson Browne, Jack Black e il Los Angeles Freedom Choir.



In un comunicato, la formazione dice: "L’Anti-Inaugural Ball è una celebrazione di resistenza. Resistenza contro il razzismo. Resistenza contro il sessismo. Resistenza contro l’omofobia. Resistenza contro il bullismo. Resistenza alla devastazione ambientale. Resistenza al fascismo. Resistenza a Donald Trump. Entriamo in un incubo distopico se non si agisce subito, se non si combatte nuovamente da subito. Vogliamo creare delle 'No Trump Zone' in tutto il paese; nelle nostre case, nelle nostre scuole, nei nostri luoghi di lavoro e nei nostri concerti. I cattivi presidenti fanno grande la musica. Unisciti a noi, stiamo insieme per difendere i nostri diritti, il nostro paese e il nostro pianeta."



La serata è stata organizzata e avrà come headliner i Prophets of Rage, supergruppo composto da Rage Against the Machine, Chuck D dei Public Enemy, B-Real e Dj Lord. La parola d’ordine del concerto sarà 'power to the people'. L’evento è stato organizzato in concomitanza con l’Inaugural Ball, ovvero l'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca.