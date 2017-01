In un post apparso sul blog ufficiale della piattaforma l'ad di Youtube Susan Wojcicki ha fatto il punto sugli ultimi dodici mesi della sua gestione del colosso del media sharing, offrendo ai lettori anche un'anticipazione di quelli che saranno i temi forti che il maggiore dei siti di streaming affronterà nel corso dell'anno appena iniziato.

La retrospettiva sul 2016 riguarda argomenti già noti - ma non per questo scevri da controversie - come, ad esempio, il miliardo versato da Youtube ai titolari dei diritti d'autore di canzoni caricate sulla piattaforma o i due miliardi devoluti negli ultimi due anni ai titolari di diritti individuati con il sistema ContentID. Le note più interessanti, tuttavia, riguardando i progetti per il futuro: la Wojcicki ha fatto sapere di voler proseguire ad espandere le quote di mercato di Youtube Red, il servizio a pagamento che solo nel 2016 ha prodotto ben 24 tra film e serie televisive originali.