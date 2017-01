Già vincitrice del Grammy per il "miglior album pop latino" con "Escucha" (versione in lingua spagnola di "Resta in ascolto"), nel 2006, la voce di "La solitudine" proverà quest'anno a portarsi a casa un'altra statuetta all'edizione 2017 dei premi musicali più prestigiosi del mondo: lo farà con "Similares", la versione in lingua spagnola del suo ultimo album di inediti "Simili", in gara nella categoria Best Latin Pop Album. La cerimonia di consegna dei Grammy Awards 2017 si svolgerà il prossimo 12 febbraio allo Staples Center di Los Angeles, in California, e solo allora scopriremo se Laura Pausini sarà riuscita a conquistare il secondo Grammy della sua carriera.



Sentita dalla rivista americana Billboard, la cantante si è detta onorata di rappresentare l'Italia ai Grammy:



"È incredibile. È il premio più importante del mondo, mi sento fortunata. In America canto in lingua spagnola e per questo sono stata nominata con 'Similares', che è la versione spagnola di 'Simili: è un onore per me e per il mio Paese".



Laura Pausini ha poi fatto sapere di fare il tifo per Adele, che proverà a portarsi a casa più di una statuetta: la diva pop britannica è infatti in gara nella categoria Record of The Year, Song of the Year e Best Pop Solo Performance con "Hello" e nella categoria Album of the Year e Best Pop Vocal Album con "25". A Billboard Laura Pausini ha confidato di riconoscersi nello stile musicale di Adele:



"Tifo per Adele. Mi riconosco nel suo stile musicale e penso che lei se lo meriti".



La cantante di Solarolo non è l'unica italiana che il prossimo 12 febbraio proverà a conquistare un Grammy: la musica italiana, quest'anno, è infatti rappresentata ai Grammy Awards anche da Andrea Bocelli e dal Maestro Ennio Morricone. Il tenore è in gara nella categoria Best Traditional Pop Vocal Album con l'album "Cinema", mentre il compositore e direttore d'orchestra romano è in gara nella categoria Best Score Soundtrack for Visual Media con la colonna sonora del film "The hateful eight" di Quentin Tarantino.



Laura Pausini, nel frattempo, ha pubblicato in rete il videoclip ufficiale di quello che è il nuovo singolo per l'Europa e il Brasile estratto da "Simili": la scelta è ricaduta su "200 note", brano scritto da Tony Maiello (ex concorrente di X Factor e già vincitore a Sanremo, tra i giovani, nel 2010) e da Lorenzo Vizzini Bisaccia. Potete vedere il video proprio qui sotto: