Nel caso non lo conosceste: il Lollapalooza è un festival musicale nato nel 1991 da un'iniziativa di Perry Farrel, il cantante dei Jane's Addiction, che lo pensò come un festival itinerante che avrebbe attraversato gli States e il Canada. Nel 2011, per la prima volta in vent'anni, il Lollapalooza uscì fuori dai confini degli Stati Uniti e ne venne realizzata anche una versione in Cile. Fu soltanto la prima di una serie di edizioni extra-statunitensi della kermesse, che negli ultimi anni è stata ospitata anche dal Brasile (2012, 2013, 2014, 2015), dall'Argentina (2014, 2016) e dalla Germania (2015).



Adesso, alla lista dei Paesi extra-americani che hanno ospitato il festival, se ne aggiunge anche un altro: la Francia. Gli organizzatori del Lollapalooza, infatti, hanno appena annunciato che - dopo le tappe di Santiago del Cile e di Buenos Aires - quest'anno la manifestazione arriverà a Parigi, che ospiterà una due giorni di concerti il prossimo luglio (22 e 23 luglio, Hippodrome de Longchamp). I biglietti per assistere al Lollapalooza Paris saranno in vendita dal prossimo giovedì, 19 gennaio.



Gli headliner della prima edizione parigina del Lollapalooza saranno i Red Hot Chili Peppers, The Weekend e Lana Del Rey. Ma sul palco si esibiranno anche gli Imagine Dragons, Liam Gallagher, i Pixies e gli Editors. Date un'occhiata al cartellone con la line-up completa, qui sotto...